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قال ، مسعود بزشكيان، لنظيره الفرنسي، اليوم السبت، إن رد على سيكون أشد وطأة إذا استمرت هجماتها، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بتصفير الأنشطة النووية تحت أي ظرف.وقال في مكالمة هاتفية مع "لن نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف من الظروف، وسيكون ردنا على استمرار عدوان النظام الصهيوني أشد وطأة وحزما".وتابع "الحقوق لا يمكن سلبها بالحرب والتهديد"، وفق ما نلقته وسائل إعلام إيرانية.وكان قال في وقت سابق اليوم إنه يعتزم المضي قدما في محاولة لإيجاد حل للصراع الإيراني- ، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس .وكتب ماكرون عبر منصة إكس: "إنني مقتنع بأن هناك طريقا لإنهاء الحرب وتجنب مخاطر أكبر".كما أضاف: "ولتحقيق ذلك، سنسرع من وتيرة المفاوضات التي تقودها وشركاؤها الأوروبيون مع ".وأعرب الرئيس الفرنسي عن "مخاوفه العميقة" بشأن البرنامج الإيراني في المكالمة التي أجراها بزشكيان معه.وكتب: "لا بد ألا تحصل أسلحة نووية، والأمر عائد إلى إيران في تقديم ضمانات كاملة بأن نياتها سلمية".