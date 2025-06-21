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كم مسيّرة إيرانية وصلت إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:48
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 أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن إسرائيل اعترضت 99% من الطائرات الإيرانية بدون طيار، التي تم إطلاقها على إسرائيل منذ بداية النزاع قبل أكثر من أسبوع.
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وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في البلاد اعترض أكثر من 470 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، بما في ذلك حوالي 40 طائرة تم إطلاقها خلال الليل.

وفي اختراق "نادر" للدفاعات الجوية الإسرائيلية، استهدفت طائرة مسيّرة واحدة بلدة بيت شان في شمال إسرائيل، صباح السبت وسقطت أخرى في منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل.

وأطلقت إيران ما مجموعه أكثر من 1000 طائرة بدون طيار منذ بداية الصراع، وقد فشل العديد منها في إصابة أهدافه أو اعترضتها دول أخرى.
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