في قبرص.. إحباط هجوم على إسرائيليين

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أعلنت ، يوم السبت، أنها أحبطت محاولة إيرانية لشن هجوم على مواطنين لها في ، بمساعدة السلطات في نيقوسيا.وقال الاسرائيلي في منشور على منصة اكس " حاول تنفيذ هجوم ضد مواطنين إسرائيليين في قبرص"، مضيفا "بفضل جهود سلطات الأمن القبرصية، وبالتعاون مع ، تم إحباط الهجوم الإرهابي".