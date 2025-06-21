تسللت إلى سوق أسماك.. امرأة تردي 20 مسلحا

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فجرت امرأة من جماعة بوكو حرام نفسها في وسط مجموعة مسلحة شرق تقاتل التنظيمات الإرهابية في البلد الأفريقي.وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 20 من عناصر المجموعة المسلحة المناهضة للجماعة، بحسب ما أفاد قادة محليون وسكان السبت.وقال تيجاني أحمد، قائد المليشيات في منطقة كوندوغا بولاية "فقدنا 20 شخصا في الهجوم الانتحاري بينما كان أفرادنا على مقربة من سوق السمك" في بلدة كوندوغا.وأكد المتحدث باسم شرطة ناحوم لوكالة "فرانس برس" مقتل عشرة أشخاص، مرجحا أن ترتفع الحصيلة.ويشهد شمال نيجيريا حيث تقع بورنو، هجمات جهادية منذ نحو 15 عاما أسفرت عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في من حيث عدد السكّان. (العين)