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عربي-دولي

تسللت إلى سوق أسماك.. امرأة تردي 20 مسلحا

Lebanon 24
21-06-2025 | 14:37
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فجرت امرأة من جماعة بوكو حرام نفسها في وسط مجموعة مسلحة شرق نيجيريا تقاتل التنظيمات الإرهابية في البلد الأفريقي.
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وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 20 من عناصر المجموعة المسلحة المناهضة للجماعة، بحسب ما أفاد قادة محليون وسكان وكالة فرانس برس السبت.

وقال تيجاني أحمد، قائد المليشيات في منطقة كوندوغا بولاية بورنو "فقدنا 20 شخصا في الهجوم الانتحاري بينما كان أفرادنا على مقربة من سوق السمك" في بلدة كوندوغا.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو ناحوم كينيث داسو لوكالة "فرانس برس" مقتل عشرة أشخاص، مرجحا أن ترتفع الحصيلة.

ويشهد شمال نيجيريا حيث تقع بورنو، هجمات جهادية منذ نحو 15 عاما أسفرت عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكّان. (العين)
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