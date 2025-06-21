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عربي-دولي

إيران تحذّر: سنستهدف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-06-2025 | 15:03
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حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني للدفاع الجوي من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية من أي دولة لمساعدة "النظام الصهيوني" سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة.
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وقال المتحدث: "لقد خسر النظام الصهيوني العدواني جزءا كبيرا من قدراته الرادارية والدفاعية ويواجه نقصا في الذخائر والمعدات".

وأضاف: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية عن طريق السفن أو الطائرات من قبل أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني سيعتبر مشاركة في العدوان على إيران الإسلامية وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".


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