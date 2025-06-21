إيران تحذّر: سنستهدف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

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حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية من لمساعدة "النظام " سيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة.وقال المتحدث: "لقد خسر النظام الصهيوني العدواني جزءا كبيرا من قدراته الرادارية والدفاعية ويواجه نقصا في الذخائر والمعدات".وأضاف: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية عن طريق السفن أو الطائرات من قبل أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني سيعتبر مشاركة في العدوان على الإسلامية وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".