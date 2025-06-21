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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي على "البحرية الإيرانية".. ميناء بندر عباس يتعرّض للقصف

Lebanon 24
21-06-2025 | 15:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مهاجمة ميناء بندر عباس الإيراني، مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مهاجمة قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من طهران
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في غضون ذلك، قالت تقارير إسرائيلية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف سفينة استخباراتية في بندر عباس تابعة للحرس الثوري الإيراني". 
 
إلى ذلك، ذكرت قناة "الحدث" أن إسرائيل تحاول تدمير سلاح البحرية الإيراني لمنعه من إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي سيطر على المجال الجوي فوق بندر عباس". 

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