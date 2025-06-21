هجوم إسرائيلي على "البحرية الإيرانية".. ميناء بندر عباس يتعرّض للقصف

أعلن الجيش ، مساء اليوم السبت، مهاجمة ميناء عباس ، مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مهاجمة إيرانية بالقرب من .

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في غضون ذلك، قالت تقارير إسرائيلية إن " استهدف سفينة استخباراتية في بندر عباس تابعة للحرس الثوري الإيراني".

إلى ذلك، ذكرت قناة "الحدث" أن تحاول تدمير لمنعه من إغلاق ، مشيرة إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي سيطر على المجال الجوي فوق بندر عباس".