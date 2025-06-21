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عربي-دولي
قبل نهاية مهلة ترامب.. إسرائيل قد تقصف "فوردو"
Lebanon 24
21-06-2025
|
15:50
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أبلغ مسؤولون إسرائيليون
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بأنهم لا يريدون الانتظار أسبوعين حتى تتوصل
إيران
إلى اتفاق لتفكيك أجزاء رئيسية من برنامجها
النووي
، حسبما قال مصدران لـ"
رويترز
".
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وأضاف المصدران المطلعان أن
إسرائيل
"قد تتحرك بمفردها قبل انتهاء المهلة" لقصف منشأة "فوردو" النووية المحصنة، وسط استمرار الجدل داخل فريق
ترامب
عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل عسكريا.
وتابعا أن إسرائيل نقلت مخاوفها إلى مسؤولي
الإدارة الأميركية
، الخميس، خلال ما وصفاها بأنها مكالمة هاتفية مشوبة بالتوتر.
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