قبل نهاية مهلة ترامب.. إسرائيل قد تقصف "فوردو"

Advertisement

أبلغ مسؤولون إسرائيليون ، بأنهم لا يريدون الانتظار أسبوعين حتى تتوصل إلى اتفاق لتفكيك أجزاء رئيسية من برنامجها ، حسبما قال مصدران لـ" ".وأضاف المصدران المطلعان أن "قد تتحرك بمفردها قبل انتهاء المهلة" لقصف منشأة "فوردو" النووية المحصنة، وسط استمرار الجدل داخل فريق عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل عسكريا.وتابعا أن إسرائيل نقلت مخاوفها إلى مسؤولي ، الخميس، خلال ما وصفاها بأنها مكالمة هاتفية مشوبة بالتوتر.