إيران: لا تفاوض تحت القصف

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أعرب عباس عراقجي، السبت، عن امتنان بلاده عن امتنانه العميق لمنظمة التعاون الإسلامي لدعمها الكامل والقاطع في وجه الهجمات .كما أكد عبر حسابه على منصة "أكس"، أن الغرب فقد بوصلته الأخلاقية تماما.وشدد على ألا تفاوض قبل وقف الهجمات الإسرائيلية، موضحاً أن مواصلة المفاوضات مرهونة بذلك.وكان الرئيس ، ، أبلغ السبت، ، عباس عراقجي، أن استئناف المحادثات بين والولايات المتحدة حول برنامج هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بينهما وإنهاء الصراع مع ، وفق الرئاسة .والتقى بعراقجي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.