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عربي-دولي

إيران: لا تفاوض تحت القصف

Lebanon 24
21-06-2025 | 16:07
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أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عن امتنان بلاده عن امتنانه العميق لمنظمة التعاون الإسلامي لدعمها الكامل والقاطع في وجه الهجمات الإسرائيلية.
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كما أكد عبر حسابه على منصة "أكس"، أن الغرب فقد بوصلته الأخلاقية تماما.

وشدد على ألا تفاوض قبل وقف الهجمات الإسرائيلية، موضحاً أن مواصلة المفاوضات مرهونة بذلك.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغ السبت، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بينهما وإنهاء الصراع مع إسرائيل، وفق الرئاسة التركية.

والتقى أردوغان بعراقجي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
 
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