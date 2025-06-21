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عربي-دولي

إسرائيل تستعد: واشنطن تقترب من ضرب إيران

Lebanon 24
21-06-2025 | 16:56
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كشفت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية لقناة "12 الإسرائيلية" عن تزايد الاعتقاد داخل الأوساط الرسمية في إسرائيل بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.
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وبحسب التقرير الذي نشره الصحفي يارون أفراهام ضمن النشرة الرئيسية مساء السبت، قال مصدر سياسي رفيع: "لقد وضع ترامب معادلة واضحة: إما أن ترضخ إيران، أو أن تتحرك الولايات المتحدة عسكريا. لقد منح الإيرانيين مهلة أسبوعين، لكن سلوكهم الحالي لا يُظهر أي نية للاستجابة. على العكس، إنهم يركلون السلم الممدود لهم".

وأكد المصدر أن التقديرات في القدس أصبحت أكثر يقينا تجاه تحرك أميركي وشيك، مشيرا إلى أن إيران لم تبد مرونة تجاه شروط ترامب، ما يعزز فرص التصعيد. وقال مسؤول آخر: "لن ندفع نحو مغامرة غير محسوبة أو تغيير النظام في طهران، لكننا أيضا لن ننتظر بلا هدف".

ووفقاً للتقييمات الأمنية التي استعرضها التقرير، فإن القوات الأميركية والإسرائيلية ترى أن هناك "فرصا عملياتية متاحة حاليا بفضل التفوق الجوي"، وسط تقديرات بأن القتال سيستمر لأسبوع آخر على الأقل. (روسيا اليوم)

 

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