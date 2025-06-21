إسرائيل تستعد: واشنطن تقترب من ضرب إيران

كشفت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية لقناة "12 " عن تزايد الاعتقاد داخل الأوساط الرسمية بأن الرئيس الأميركي سينفيذ ضربة عسكرية ضد .

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وبحسب التقرير الذي نشره الصحفي ضمن النشرة الرئيسية مساء السبت، قال مصدر سياسي رفيع: "لقد وضع معادلة واضحة: إما أن ترضخ إيران، أو أن تتحرك عسكريا. لقد منح الإيرانيين مهلة أسبوعين، لكن سلوكهم الحالي لا يُظهر أي نية للاستجابة. على العكس، إنهم يركلون السلم الممدود لهم".



وأكد المصدر أن التقديرات في أصبحت أكثر يقينا تجاه تحرك أميركي وشيك، مشيرا إلى أن إيران لم تبد مرونة تجاه شروط ترامب، ما يعزز فرص التصعيد. وقال مسؤول آخر: "لن ندفع نحو مغامرة غير محسوبة أو تغيير النظام في ، لكننا أيضا لن ننتظر بلا هدف".



ووفقاً للتقييمات الأمنية التي استعرضها التقرير، فإن القوات الأميركية والإسرائيلية ترى أن هناك "فرصا عملياتية متاحة حاليا بفضل التفوق الجوي"، وسط تقديرات بأن القتال سيستمر لأسبوع آخر على الأقل. (روسيا اليوم)



