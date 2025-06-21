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عربي-دولي
بعد "ضربة أميركا" في إيران.. ماذا شهدت إسرائيل؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
22:17
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بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استهداف
الولايات المتحدة
منشآت نووية إيرانية وتدميرها بالكامل، فجر الأحد، فرضت السلطات
الإسرائيلية
تغييراً فورياً في سياسة الدفاع الخاصة بقيادة
الجبهة الداخلية
، وذلك بموافقة
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس وبعد تقييم مستجدات الوضع الأمني.
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وبحسب البيان الصادر، فقد تقرّر نقل جميع مناطق البلاد من تصنيف "النشاط الجزئي والمحدود" إلى تصنيف "النشاط الضروري فقط"، اعتباراً من الساعة 03:45 من فجر اليوم.
وتشمل التعليمات الجديدة حظر كافة الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، ووقف الأعمال وأماكن العمل، باستثناء القطاعات الحيوية والضرورية.
كذلك، دعت قيادة
الجبهة
الداخلية السكان إلى الاستمرار في الالتزام بالإرشادات التي تُنشر عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن جميع التحديثات ستكون متاحة على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.
في غضون ذلك، نقلت شبكة "cbs" عن مصادر قولها إنَّ "الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع
إيران
لإبلاغها بأنها لا تسعى لتغيير النظام".
بدورها، قالت شبكة "CNN" أنَّ المسؤولين
الأميركيين
نقلوا رسائل إلى الإيرانيين وقادة المنطقة بأن الدور
الاميركي
انتهى وأن الضربة استهدفت البرنامج
النووي
فحسب وليست حملة عسكرية موسعة، وأن
واشنطن
تريدُ العودة إلى المسار الدبلوماسي.
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