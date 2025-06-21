بعد "ضربة أميركا" في إيران.. ماذا شهدت إسرائيل؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي استهداف منشآت نووية إيرانية وتدميرها بالكامل، فجر الأحد، فرضت السلطات تغييراً فورياً في سياسة الدفاع الخاصة بقيادة ، وذلك بموافقة يسرائيل كاتس وبعد تقييم مستجدات الوضع الأمني.

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وبحسب البيان الصادر، فقد تقرّر نقل جميع مناطق البلاد من تصنيف "النشاط الجزئي والمحدود" إلى تصنيف "النشاط الضروري فقط"، اعتباراً من الساعة 03:45 من فجر اليوم.

وتشمل التعليمات الجديدة حظر كافة الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، ووقف الأعمال وأماكن العمل، باستثناء القطاعات الحيوية والضرورية.

كذلك، دعت قيادة الداخلية السكان إلى الاستمرار في الالتزام بالإرشادات التي تُنشر عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن جميع التحديثات ستكون متاحة على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.

في غضون ذلك، نقلت شبكة "cbs" عن مصادر قولها إنَّ "الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع لإبلاغها بأنها لا تسعى لتغيير النظام".

بدورها، قالت شبكة "CNN" أنَّ المسؤولين نقلوا رسائل إلى الإيرانيين وقادة المنطقة بأن الدور انتهى وأن الضربة استهدفت البرنامج فحسب وليست حملة عسكرية موسعة، وأن تريدُ العودة إلى المسار الدبلوماسي.