في أول تعليق على الضربات الأميركية على مواقع النووية، قال إن الرئيس الأميركي والولايات المتحدة "تصرفا بكثير من القوة".

Advertisement



وأضاف ، في بيان مصور نشره بالساعات الأولى من ، أن "قرار الجريء استهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ".





ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي، على قراره ضرب المواقع النووية ، وقال: "تهانينا للرئيس ترامب. قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الجبارة سيغير التاريخ". وأضاف ، في بيان مصور نشره بالساعات الأولى من ، أن "قرار الجريء استهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ".ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي، على قراره ضرب المواقع النووية ، وقال: "تهانينا للرئيس ترامب. قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الجبارة سيغير التاريخ".

وأضاف: "في عملية الصاعد (الاسم الذي أطلقته على هجومها العسكري على إيران)، حققت إسرائيل إنجازات مذهلة حقا، لكن في عملية الليلة ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت أميركا استثنائية بحق. فعلت ما لم تستطع أخرى على وجه الأرض فعله".



وتابع: "سيسجل التاريخ أن تصرف لحرمان أخطر نظام في العالم، وأخطر أسلحة في العالم".



