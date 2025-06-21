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عربي-دولي
بعد الضربات الأميركية.. هل السكان قرب المنشآت النووية الإيرانية في خطر؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
23:52
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أكدت السلطات
الإيرانية
الأحد، عدم وجود أي خطر يهدد سكان مدينة قم الواقعة جنوب العاصمة
طهران
، وذلك عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف منشأة فوردو النووية المبنية داخل جبل في محيط المدينة.
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وذكرت هيئة
إدارة الأزمات
في محافظة قم، في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية، أنه "لا يوجد أي خطر على سكان قم والمناطق المحيطة بها"، وأنه "لا توجد علامات على وجود تلوث" ناجم عن الضربة الجوية.
ونقلت
وكالة فارس
عن مشرّع إيراني تأكيده أن منشأة فوردو لم تتعرض لأضرار جسيمة، وأن "معظم الأضرار حدثت على سطح الأرض، وهي قابلة للإصلاح".
من جانبه، قال ممثل قم في
البرلمان
الإيراني
إنه "لا يوجد أي إشعاع جراء الهجوم الأميركي"، مشيراً إلى أن "المنشآت الواقعة تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر يُذكر"، وأن "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود ما يدعو للقلق".
في السياق ذاته، شددت
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية على أن "الضربات لم تُشكّل أي خطر على السكان المقيمين في محيط المواقع المستهدفة"، وأكدت في بيان رسمي أن طهران ستواصل برنامجها
النووي
رغم ما وصفته بـ"المؤامرات الخبيثة" ضدها.
وأضافت المنظمة: "لن نسمح بتوقف مسار تطوير هذه
الصناعة الوطنية
التي هي ثمرة دماء
الشهداء
النوويين".
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في كلمة ألقاها من
البيت الأبيض
، أن "البرنامج النووي الإيراني انتهى"، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وداعياً طهران إلى "صنع السلام الآن". (الحدث)
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