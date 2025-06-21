بعد الضربات الأميركية.. هل السكان قرب المنشآت النووية الإيرانية في خطر؟

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أكدت السلطات الأحد، عدم وجود أي خطر يهدد سكان مدينة قم الواقعة جنوب العاصمة ، وذلك عقب الهجوم الأميركي الذي استهدف منشأة فوردو النووية المبنية داخل جبل في محيط المدينة.وذكرت هيئة في محافظة قم، في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية، أنه "لا يوجد أي خطر على سكان قم والمناطق المحيطة بها"، وأنه "لا توجد علامات على وجود تلوث" ناجم عن الضربة الجوية.ونقلت عن مشرّع إيراني تأكيده أن منشأة فوردو لم تتعرض لأضرار جسيمة، وأن "معظم الأضرار حدثت على سطح الأرض، وهي قابلة للإصلاح".من جانبه، قال ممثل قم في إنه "لا يوجد أي إشعاع جراء الهجوم الأميركي"، مشيراً إلى أن "المنشآت الواقعة تحت الأرض لم تتعرض لأي ضرر يُذكر"، وأن "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود ما يدعو للقلق".في السياق ذاته، شددت الإيرانية على أن "الضربات لم تُشكّل أي خطر على السكان المقيمين في محيط المواقع المستهدفة"، وأكدت في بيان رسمي أن طهران ستواصل برنامجها رغم ما وصفته بـ"المؤامرات الخبيثة" ضدها.وأضافت المنظمة: "لن نسمح بتوقف مسار تطوير هذه التي هي ثمرة دماء النوويين".في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي ، في كلمة ألقاها من ، أن "البرنامج النووي الإيراني انتهى"، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وداعياً طهران إلى "صنع السلام الآن". (الحدث)