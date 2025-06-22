هل من خطر "إشعاعي" بعد ضربة أميركا لإيران؟ بيانٌ رسمي يكشف

أعلنت ، ، أنه لا يوجد أي خطر إشعاعي يهدد السكان بعد تعرض 3 مواقع نووية في البلاد لقصف أميركي.

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وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان". وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان".

كذلك، أصدر مركز للسلامة النووية في بيانا آخر، أكد فيه أنه "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين في محيط المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان".



وأوضح البيان: "في أعقاب الهجوم الذي شنته أميركا الإجرامية على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، الذي يعد مخالفا للقوانين الدولية بما في ذلك معاهدة عدم الانتشار وسائر الأنظمة الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي، قام هذا المركز على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة بشأن احتمال انتشار تلوث نووي في محيط المواقع المذكورة".

وتابع: "نفيد أنه، بناء على التدابير المتخذة مسبقا والتخطيط السابق وكذلك البيانات المسجلة من أنظمة المواد المشعة، لم تسجل أي مؤشرات تدل على وجود تلوث".

وأضاف البيان: "بناء عليه لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين في محيط المواقع المذكورة".



وكانت وكالة أنباء " " الإيرانية الرسمية، أعلنت أن المواقع النووية التي أعلنت قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.



وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأميركي دونالد) استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".



وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا".

وسبق أن أعلنت إيران أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء حملة عسكرية ضدها.



وكان ترامب أعلن أن الجيش الأميركي نفذ "هجوما ناجحاً جداً" على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.



وقال ترامب في منشور على " ": "أتممنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان".