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عربي-دولي

"لا آثار إشعاعية".. بيان لـ"الرقابة النووية السعودية" بعد قصف أميركا لـ"نووي إيران"

Lebanon 24
22-06-2025 | 00:06
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أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأميركية لمرافق إيران النووية.
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وعقب الهجمات، أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعاً.

وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".

وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعاً".

وكانت إيران أعلنت سابقاً أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الجيش الأميركي قصف 3 منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.
 
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّ مواقع إيران النووية الرئيسية "دمرت بالكامل" من جراء الهجمات الأميركية، محذراً إيران من "الرد على الهجمات". 
 

وفي كلمة له من البيت الأبيض، فجر الأحد، عقب الضربات الأميركية، قال ترامب إن على إيران أن تختار بين "السلام أو المأساة".
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