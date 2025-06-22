أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة ودول العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأميركية لمرافق النووية.

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وعقب الهجمات، أعلنت وكالة أنباء " " الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعاً.



وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأميركي دونالد) استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا".



وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعاً".



وكانت إيران أعلنت سابقاً أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامنا مع بدء حملة عسكرية ضدها.



وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الجيش الأميركي قصف 3 منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد الرئيس الأميركي أنَّ مواقع إيران النووية الرئيسية "دمرت بالكامل" من جراء الهجمات الأميركية، محذراً إيران من "الرد على الهجمات".





وفي كلمة له من ، فجر الأحد، عقب الضربات الأميركية، قال ترامب إن على إيران أن تختار بين "السلام أو المأساة".