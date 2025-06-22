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عربي-دولي

بعد الهجوم الأميركي.. إنطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
22-06-2025 | 00:38
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
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وقالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك تقديرات أولية تحدثت عن إطلاق نحو 30 صاروخاً إيرانياً باتجاه إسرائيل.
 
 
في غضون ذلك، قالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تنطلق صفارات الإنذار في الدقائق المقبلة في مناطق واسعة من إسرائيل لاسيما في مرتفعات الجولان والجليل.
 
 
وفي وقت سابق، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مُسيرتين فوق منطقة وادي عربة أطلقتا باتجاه إسرائيل.
 
 
تأهب عند حدود لبنان
 
إلى ذلك، ذكرت "يديعوت أحرونوت"، أنَّ القيادة الأمنية الإسرائيليّة ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في إيران.
 
 
وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع لبنان تحسباً لأي محاولة من "حزب الله" لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد إسرائيل.
 
 
وكانت الولايات المتحدة نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.
 
 
وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على طهران أن تختار أما السلام أو المأساة".


(رصد لبنان24)
 
 
 
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