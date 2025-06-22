بعد الهجوم الأميركي.. إنطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من باتجاه .

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وقالت تقارير إسرائيلية إنّ هناك تقديرات أولية تحدثت عن إطلاق نحو 30 صاروخاً إيرانياً باتجاه إسرائيل.

في غضون ذلك، قالت قيادة الداخلية إنه من المتوقع أن تنطلق صفارات الإنذار في الدقائق المقبلة في مناطق واسعة من إسرائيل لاسيما في مرتفعات والجليل.

وفي وقت سابق، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مُسيرتين فوق منطقة وادي عربة أطلقتا باتجاه إسرائيل.

تأهب عند حدود

إلى ذلك، ذكرت "يديعوت أحرونوت"، أنَّ القيادة الأمنية الإسرائيليّة ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في إيران.

وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع لبنان تحسباً لأي محاولة من " " لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد إسرائيل.

وكانت نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.

وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على أن تختار أما السلام أو المأساة".





(رصد لبنان24)