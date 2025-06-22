أول تعليق لعراقجي بعد الضربة الأميركية على إيران.. هذا ما قاله

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علق اليوم الأحد، على الضربة الأميركية على المنشآت النووية ، وقال إن أميركا ارتكبت انتهاكا خطيرا لميثاق والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بمهاجمة منشآت نووية إيرانية سلمية، مشددا على أن تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.وقال عبر منصة "إكس": "الأحداث هذا الصباح فظيعة وستكون لها تداعيات دائمة".