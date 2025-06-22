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عربي-دولي

أول تعليق لعراقجي بعد الضربة الأميركية على إيران.. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-06-2025 | 00:29
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علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، على الضربة الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن أميركا ارتكبت انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بمهاجمة منشآت نووية إيرانية سلمية، مشددا على أن إيران تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.
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وقال عراقجي عبر منصة "إكس": "الأحداث هذا الصباح فظيعة وستكون لها تداعيات دائمة".
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