الحرس الثوري الإيراني: "الحرب بدأت الآن"

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في أول بيان عسكري عقب الضربة الأميركية، أعلن عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الحرب قد بدأت الآن"، في ردّ واضح على القصف الأميركي الذي طال ثلاث منشآت نووية رئيسية في : فوردو، نطنز، وأصفهان.وبالتزامن، شنت القوات المسلحة هجوماً صاروخياً على ، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة، في تصعيد خطير يفاقم التوتر بين الطرفين.وفي وقت سابق من صباح الأحد، وصف عباس عراقجي ما جرى بأنه "أحداث شنيعة ستكون لها عواقب وخيمة"، مؤكداً أن إيران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها وشعبها، بموجب ميثاق .وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن تنفيذ ضربة "ناجحة للغاية" استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين وتل أبيب، والذي اندلع يوم 13 حزيران بعد ضربات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية.، طمأن مركز السلامة النووية المواطنين، مؤكداً أنه "لم تُسجّل أي علامات تلوث إشعاعي"، وأنه "لا خطر على السكان في محيط المواقع المستهدفة". (روسيا اليوم)