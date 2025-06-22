هذا آخر ما قيل عن أضرار "المنشآت النووية الإيرانية".. تفاصيل عديدة

تضاربت الأنباء، حول حجم الضرر الذي أصاب المنشآت النووية، والتي وجه الجيش الأميركي لها ذربات مفاجئة فجر الأحد.

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وقالت الإيرانية، عن مشرع إيراني: "معظم الضرر في فوردو على الأرض فحسب وهو ما يمكن إصلاحه".





أما المصادر ، فقالت إن "الاحتمالات ضئيلة جدا بأن تكون منشأة فوردو قد نجت، نظرا للقنابل الفتاكة التي استخدمتها ". وقالت الإيرانية، عن مشرع إيراني: "معظم الضرر في فوردو على الأرض فحسب وهو ما يمكن إصلاحه".أما المصادر ، فقالت إن "الاحتمالات ضئيلة جدا بأن تكون منشأة فوردو قد نجت، نظرا للقنابل الفتاكة التي استخدمتها ".

كما أشارت ، أن الضربة الأميركية على منشأة نطنز جاءت "كتأكيد للتدمير" الذي بدأته قبل أيام باستهداف نفس الموقع.

وفي أصفهان، الحديث ليس عن قصف منشأة التخصيب التي هاجمتها إسرائيل، بل عن موقع آخر محفور داخل جبل، أُخفي فيه مواد مُخصبة، وهذا ما جاء وفقا لإذاعة الجيش .





احتمالات التلوث





إلى ذلك، أعلنت ، ، أنه لا يوجد أي خطر إشعاعي يهدد السكان بعد تعرض 3 مواقع نووية في البلاد لقصف أميركي.

وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان".

كذلك، أصدر مركز للسلامة النووية في بيانا آخر، أكد فيه أنه "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين في محيط المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "في أعقاب الهجوم الذي شنته أميركا الإجرامية على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، الذي يعد مخالفا للقوانين الدولية بما في ذلك وسائر الأنظمة الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن ، قام هذا المركز على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة بشأن احتمال انتشار تلوث نووي في محيط المواقع المذكورة".