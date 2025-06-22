28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هذا آخر ما قيل عن أضرار "المنشآت النووية الإيرانية".. تفاصيل عديدة
Lebanon 24
22-06-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تضاربت الأنباء، حول حجم الضرر الذي أصاب المنشآت
الإيرانية
النووية، والتي وجه الجيش الأميركي لها ذربات مفاجئة فجر الأحد.
Advertisement
وقالت
وكالة أنباء فارس
الإيرانية، عن مشرع إيراني: "معظم الضرر في فوردو على الأرض فحسب وهو ما يمكن إصلاحه".
أما المصادر
الإسرائيلية
، فقالت إن "الاحتمالات ضئيلة جدا بأن تكون منشأة فوردو قد نجت، نظرا للقنابل الفتاكة التي استخدمتها
الولايات المتحدة
".
كما أشارت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، أن الضربة الأميركية على منشأة نطنز جاءت "كتأكيد للتدمير" الذي بدأته
إسرائيل
قبل أيام باستهداف نفس الموقع.
وفي أصفهان، الحديث ليس عن قصف منشأة التخصيب التي هاجمتها إسرائيل، بل عن موقع آخر محفور داخل جبل، أُخفي فيه مواد مُخصبة، وهذا ما جاء وفقا لإذاعة الجيش
الإسرائيلي
.
احتمالات التلوث
إلى ذلك، أعلنت
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
،
صباح الأحد
، أنه لا يوجد أي خطر إشعاعي يهدد السكان بعد تعرض 3 مواقع نووية في البلاد لقصف أميركي.
وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان".
كذلك، أصدر مركز
النظام الوطني
للسلامة النووية في
إيران
بيانا آخر، أكد فيه أنه "لا يوجد أي خطر يهدد السكان المقيمين في محيط المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان".
وأضاف: "في أعقاب الهجوم الذي شنته أميركا الإجرامية على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، الذي يعد مخالفا للقوانين الدولية بما في ذلك
معاهدة عدم الانتشار النووي
وسائر الأنظمة الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن
النووي
، قام هذا المركز على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة بشأن احتمال انتشار تلوث نووي في محيط المواقع المذكورة".
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": صور أقمار صناعية تظهر أضرارا محدودة في المنشآت النووية الإيرانية بعد 4 أيام من القصف
Lebanon 24
"بلومبرغ": صور أقمار صناعية تظهر أضرارا محدودة في المنشآت النووية الإيرانية بعد 4 أيام من القصف
22/06/2025 13:10:33
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية.. هذا ما كشفه غروسي
Lebanon 24
الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية.. هذا ما كشفه غروسي
22/06/2025 13:10:33
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن خبراء: الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية تبدو محدودة
Lebanon 24
"رويترز" عن خبراء: الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية تبدو محدودة
22/06/2025 13:10:33
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تؤكد حصول أضرار "محدودة" بمنشأتي فوردو وأصفهان النوويتين
Lebanon 24
إيران تؤكد حصول أضرار "محدودة" بمنشأتي فوردو وأصفهان النوويتين
22/06/2025 13:10:33
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الطاقة الذرية": المواد النووية في أصفهان كانت بكميات ضئيلة
Lebanon 24
"الطاقة الذرية": المواد النووية في أصفهان كانت بكميات ضئيلة
05:59 | 2025-06-22
22/06/2025 05:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إعلان أميركا عن ضرب منشأة "فوردو"... ما الذي رصدته وكالة "ناسا"؟
Lebanon 24
قبل إعلان أميركا عن ضرب منشأة "فوردو"... ما الذي رصدته وكالة "ناسا"؟
05:40 | 2025-06-22
22/06/2025 05:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... أمٌّ خنقت أطفالها الثلاثة!
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... أمٌّ خنقت أطفالها الثلاثة!
05:33 | 2025-06-22
22/06/2025 05:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي
Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي
05:23 | 2025-06-22
22/06/2025 05:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخول أميركا في الحرب... كيف ستردّ إيران؟
Lebanon 24
بعد دخول أميركا في الحرب... كيف ستردّ إيران؟
05:00 | 2025-06-22
22/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود... مطر يطالب بهذا الأمر!
Lebanon 24
بعد توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود... مطر يطالب بهذا الأمر!
08:40 | 2025-06-21
21/06/2025 08:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)
Lebanon 24
بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)
07:52 | 2025-06-21
21/06/2025 07:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:59 | 2025-06-22
"الطاقة الذرية": المواد النووية في أصفهان كانت بكميات ضئيلة
05:40 | 2025-06-22
قبل إعلان أميركا عن ضرب منشأة "فوردو"... ما الذي رصدته وكالة "ناسا"؟
05:33 | 2025-06-22
في بلدٍ عربيّ... أمٌّ خنقت أطفالها الثلاثة!
05:23 | 2025-06-22
مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي
05:00 | 2025-06-22
بعد دخول أميركا في الحرب... كيف ستردّ إيران؟
05:00 | 2025-06-22
دواء يجب الإبتعاد عنه في سن الشيخوخة.. ما هو؟
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 13:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24