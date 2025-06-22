في تل أبيب.. عشرات العالقين و27 مصابًا بعد القصف الإيراني

أفادت صحيفة بارتفاع عدد المصابين جراء الضربة الصاروخية إلى 27 مصابًا، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن عالقين تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من .

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من جهتها، ذكرت أن نحو 20 شخصًا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسيونا جنوبي تل أبيب.