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عربي-دولي

في تل أبيب.. عشرات العالقين و27 مصابًا بعد القصف الإيراني

Lebanon 24
22-06-2025 | 02:22
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أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بارتفاع عدد المصابين جراء الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27 مصابًا، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن عالقين تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من تل أبيب.
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من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 20 شخصًا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسيونا جنوبي تل أبيب. 
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