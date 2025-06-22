13 معلومة تلخص ضربة أميركا لإيران.. هذه القصة الكاملة

فجر اليوم الأحد، نفذت ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل ، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين وطهران منذ سنوات.

Advertisement

المعلومات والتفاصيل عن هذه الضربة عديدة وكثيرة.. فماذا نعرف عنها؟



1- الضربة شملت منشأة نطنز النووية، المعروفة بدورها في تخصيب اليورانيوم، حيث استُهدف قسم مرتبط بتطوير أجهزة الطرد المركزي.

2- القصف استهدف منشأة تحت الأرض قرب أصفهان يُشتبه بأنها تستخدم في أنشطة نووية سرية غير معلنة.

3- القصف طال أيضاً منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

4- الضربات لم تستهدف المفاعلات النشطة بشكل مباشر، لكنها أصابت البنية التحتية الداعمة، بهدف شلّ قدرة تطوير برنامجها بشكل متسارع.



5- بحسب مصادر في ، فإن الضربة الأميركية استهدفت البنية التحتية الحيوية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي، خاصة في منشأتي نطنز وأصفهان، حيث تقع مراكز أبحاث وتقنيات دعم البرنامج النووي .



6- محللون أشاروا إلى أنّ استهداف منشأة فوردو تحت الأرض يشير إلى قدرات استخباراتية وتكنولوجية عالية، إذ لطالما اعتبرها الإيرانيون خط الدفاع الأخير في حال تعرض منشآتهم الأخرى لهجوم.

7- ثلاث طائرات أميركية من طراز B-2 الشبح هي من نفذت الهجوم على منشأة فوردو النووية، المحصنة تحت جبل بعمق يقارب 300 قدم (أكثر من 90 متراً).



8- كل طائرة كانت مجهزة بقنبلتين أميركيتين خارقتين للتحصينات من طراز GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator)، وهي من أثقل القنابل غير النووية في الترسانة الأميركية، وصُممت خصيصًا لاختراق المنشآت المحصنة تحت الأرض.

9- لا يمكن إسقاط هذه القنابل إلا عبر طائرات B-2 نظراً لحجمها الهائل ووزنها (يصل إلى 14 طناً تقريباً).

10- منشأة فوردو تُعد واحدة من أكثر مواقع التخصيب حساسية واستراتيجية، وتقع تحت جبل كبير وتحيط بها دفاعات جوية كثيفة، ما جعل استخدام قنابل MOP الخيار الوحيد "الفعّال" لتدميرها.



11- الضربات على منشأتي نطنز وأصفهان، فقد نُفذت باستخدام صواريخ توماهوك بعيدة المدى أطلقتها غواصات أميركية متمركزة في مياه وبحر العرب.



12- لم يتم عدد الصواريخ المستخدمة، لكن الصواريخ استهدفت مرافق حيوية تتعلق بأنظمة الطرد المركزي، وتطوير أجهزة تخصيب اليورانيوم.

13- يُعتقد أن الضربة أصابت مراكز بحث وأقسام دعم فني كانت تُستخدم لتوسيع نطاق البرنامج النووي بعيدًا عن رقابة . (سكاي نيوز عربية)