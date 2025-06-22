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عربي-دولي

العملية لم تنتهِ بعد.. إسرائيل تُهدد بمواصلة استهداف إيران خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
22-06-2025 | 04:39
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، بأن العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران "لم تنتهِ بعد"، مؤكدًا أن موجات جديدة من الهجمات ستُنفذ خلال الأيام المقبلة.
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