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عربي-دولي

مفاجأة عن "ضربة أميركا" لإيران.. أطنان من المتفجرات هزّت إيران!

Lebanon 24
22-06-2025 | 04:39
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ألقت، فجر الأحد، ما يصل إلى 170 طناً من المتفجرات لاستهداف 3 منشآت نووية إيرانية وهي أصفهان، نطنز وفوردو.
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وقالت الصحيفة إنَّ 6 قاذفات أميركية من طراز "B-2" شاركت في الهجوم، فيما تم إلقاء 12 قنبلة من نوع "MOAB" المعروفة بـ"أم القنابل" والمخصصة لاختراق التحصينات.
 
وأوضحت أن كل رأس حربي ضمن القنبلة الواحدة يزن حوالى 14 طناً ويمكنه اختراق الأرض بعمق، مشيرة إلى أن "منشأة أصفهان النووية قصفت بقنبلتين تزن كل منهما 14 طناً". 
 
 
 

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