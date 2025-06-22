مفاجأة عن "ضربة أميركا" لإيران.. أطنان من المتفجرات هزّت إيران!

ذكرت صحيفة " " أن ألقت، فجر الأحد، ما يصل إلى 170 طناً من المتفجرات لاستهداف 3 منشآت نووية إيرانية وهي أصفهان، نطنز وفوردو.

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وقالت الصحيفة إنَّ 6 قاذفات أميركية من طراز "B-2" شاركت في الهجوم، فيما تم إلقاء 12 قنبلة من نوع "MOAB" المعروفة بـ"أم القنابل" والمخصصة لاختراق التحصينات.

وأوضحت أن كل رأس حربي ضمن القنبلة الواحدة يزن حوالى 14 طناً ويمكنه اختراق الأرض بعمق، مشيرة إلى أن "منشأة أصفهان النووية قصفت بقنبلتين تزن كل منهما 14 طناً".