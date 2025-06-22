هربت إلى الملجأ بسبب الصواريخ الإيرانية.. شاهدوا أحدث صورة لسارة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية أن سارة ، زوجة نتنياهو، فاجأت عددًا من سكان الغربية بعد أن وجدوها تجلس بينهم داخل أحد الملاجئ، إثر سقوط صواريخ إيرانية قرب المنطقة، خلال التصعيد العسكري الأخير.ووفقًا لما نشره موقع "واللا" العبري، فإن سارة كانت تتواجد داخل مركز تجميل قريب لحظة تفعيل صفارات الإنذار، حيث هرعت مع حراسها من جهاز "الشاباك" إلى أقرب ملجأ، في مشهد التُقطت له صور انتشرت لاحقًا على مواقع التواصل، أظهرت سارة من دون مكياج وعلى كرسي بلاستيكي.

وأشار التقرير إلى أن زوجة رئيس الوزراء اعتادت زيارة صالونات التجميل الراقية في ، رغم أنها تملك فريقًا خاصًا بالعناية الشخصية يتقاضى أجره من ميزانية .وفي موقف لافت داخل المخبأ، قال شهود إن بعض الموجودين غنّوا لسارة احتفالًا بفرح ابنها أڤنير، بعدما ترددت أنباء عن زواجه بشكل سري، في حين صرّح والده سابقًا بأن أڤنير أجّل زفافه بسبب الحرب ضمن ما وصفه بـ"التضحيات العائلية".وفي السياق نفسه، علّقت الناشطة نابا روزوليو، وهي من قيادات حركة "مراقبة العار" المناهضة للحكومة، على الواقعة، مشيرة إلى المفارقة بين "رفاهية المراكز التجميلية" و"واقع المواطنين تحت الصواريخ".يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها سارة نتنياهو نفسها في موقف محرج؛ إذ سبق أن حوصرت داخل صالون لتصفيف الشعر لعدة ساعات قبل أشهر، حينما تجمّع عدد من المحتجّين المناوئين للحكومة خارج المكان، ما استدعى تدخل الشرطة والشاباك لإخراجها. (ارم نيوز)