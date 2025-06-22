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عربي-دولي

قبل إعلان أميركا عن ضرب منشأة "فوردو"... ما الذي رصدته وكالة "ناسا"؟

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:40
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نظام المراقبة التابع لوكالة "ناسا" سجل انبعاثاً حراريّاً قويّاً في منطقة موقع فوردو النووي الإيراني، قبيل إعلان الولايات المتحدة ضربه.
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وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الضربات على إيران.
 
وعادة ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة.

وأضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.
 
 
 
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