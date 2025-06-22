قبل إعلان أميركا عن ضرب منشأة "فوردو"... ما الذي رصدته وكالة "ناسا"؟

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وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان عن الضربات على . أفادت صحيفة " تايمز" أن نظام المراقبة التابع لوكالة " " سجل انبعاثاً حراريّاً قويّاً في منطقة موقع فوردو ، قبيل إعلان ضربه.وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان عن الضربات على .

وعادة ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة.



وأضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.