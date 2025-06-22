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"الطاقة الذرية": المواد النووية في أصفهان كانت بكميات ضئيلة

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:59
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أحدث قصف عسكري على منشأة أصفهان النووية في إيران أصاب ستة مبان، بالإضافة إلى أربعة تضررت في قصف سابق، لكنها لم يكن بها مواد نووية.
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وأضافت في بيان "المنشآت المستهدفة اليوم إما أنها لم تكن تحتوي على مواد نووية أو احتوت كميات ضئيلة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب، مما يعني أن أي تلوث إشعاعي يقتصر على المباني التي تضررت أو دمرت".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الوكالة أنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج 3 مواقع نووية إيرانية تعرَّضت لهجوم أميركي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في منشور على منصة "إكس" إنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غداً الاثنين، في ضوء الوضع في إيران.

وقالت إيران، في وقت مبكر من صباح الأحد، إنه لا توجد علامات على وجود تلوث في مواقعها النووية في "أصفهان"، و"فوردو"، و"نطنز" بعد أن استهدفت الغارات الجوية الأميركية تلك المنشآت النووية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، أن الضربات الجوية الأميركية على منشآت "أصفهان"، و"فوردو"، و"نطنز" "دمَّرت بشكل تام وكامل" المنشآت النووية الإيرانية المستهدَفة، وهدَّد بشنِّ مزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام. (العربية) 
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