إسرائيل استعادت جثث ثلاثة رهائن في غزة

Advertisement

أعلن الجيش وجهاز " " عن تنفيذ عملية خاصة أسفرت عن استعادة جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين من .ووفقا للبيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي، فإن الجثامين تعود لكل من يوناتان سمرانو، والرقيب شاي ليفينسون، وعوفرا .وأشار إلى أن الجثامين نقلت إلى ، وتم التعرف عليها من خلال الفحوصات التي أجرتها والحاخامية العسكرية، قبل إبلاغ العائلات المعنية. (روسيا اليوم)