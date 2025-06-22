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إسرائيل استعادت جثث ثلاثة رهائن في غزة

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن تنفيذ عملية خاصة أسفرت عن استعادة جثث ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة.
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ووفقا للبيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي، فإن الجثامين تعود لكل من يوناتان سمرانو، والرقيب شاي ليفينسون، وعوفرا كيدار.

وأشار إلى أن الجثامين نقلت إلى إسرائيل، وتم التعرف عليها من خلال الفحوصات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، قبل إبلاغ العائلات المعنية. (روسيا اليوم)
 
 
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