أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركيّة عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم، إنّ "منشأتيّ "نطنز" و"أصفهان" تعرّضتا لقصف بصواريخ "توماهوك" أطلقتها غواصات".

أمّا مسؤول إستخباريّ أميركيّ، فقال للشبكة عينها "لا نعرف كيف ستردّ الهجوم لأنّ هذا أعلى معدل توتّر في تاريخنا الحديث".

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وأضاف أنّ "التقييمات تتراوح بين اتّخاذ إجراءات ضئيلة من الإيرانيين واتّخاذ إجراءات جذريّة".