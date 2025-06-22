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عربي-دولي

عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل"

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:44
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن طهران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية على منشآت نووية، محملا واشنطن المسؤولية الكاملة عن التصعيد.
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وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحفي في تركيا أن: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل الدفاع عن أراضيها وسيادتها وأمنها وشعبها بكل الوسائل اللازمة".
 
وتابع أن واشنطن "مسؤولة بالكامل" عن الخطوات التي ستتخذها  إيران ردا على الهجمات الجوية على عدة مواقع نووية إيرانية.

وأضاف:" الإدارة الخارجية عن القانون والمتعطشة للحرب في واشنطن هي المسؤولة بمفردها وبصورة كاملة عن العواقب الخطيرة والتداعيات البعيدة المدى لعملها العدواني".  

ووصف الوزير الإيراني الضربات بأنها "هجوم غير مبرر على منشآت نووية"، مؤكدا أن بلاده لم ترتكب أي خرق للقانون الدولي، واعتبر أن ما جرى "يستند إلى ادعاء كاذب يصعب فهم دوافعه".
 
وفي تصريحاته قال عراقجي إن "الولايات المتحدة تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، وأضاف: "انتظروا ردنا أولا، وعندما ينتهي العدوان يمكن التفكير في العودة إلى الدبلوماسية". وقال "لقد خانوا الدبلوماسية وهم لا يفهمون إلا لغة التهديد والقوة. ليس من المناسب مطالبة إيران بالعودة إلى الدبلوماسية".

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في "حالة تأهب قصوى"، مشيرا إلى أن الهجوم يمثل "انتهاكا لا يغتفر للقانون الدولي"، خاصة أنه استهدف منشأة نووية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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