عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل"

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وأوضح عراقجي، خلال في أن: "الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن أراضيها وسيادتها وأمنها وشعبها بكل الوسائل اللازمة". قال عباس عراقجي، الأحد، إن ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية على منشآت نووية، محملا المسؤولية الكاملة عن التصعيد.وأوضح عراقجي، خلال في أن: "الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن أراضيها وسيادتها وأمنها وشعبها بكل الوسائل اللازمة".

وتابع أن واشنطن "مسؤولة بالكامل" عن الخطوات التي ستتخذها ردا على الهجمات الجوية على عدة مواقع نووية إيرانية.



وأضاف:" الإدارة الخارجية عن القانون والمتعطشة للحرب في واشنطن هي المسؤولة بمفردها وبصورة كاملة عن العواقب الخطيرة والتداعيات البعيدة المدى لعملها العدواني".



ووصف الوزير الضربات بأنها "هجوم غير مبرر على منشآت نووية"، مؤكدا أن بلاده لم ترتكب أي خرق للقانون الدولي، واعتبر أن ما جرى "يستند إلى ادعاء كاذب يصعب فهم دوافعه".

وفي تصريحاته قال عراقجي إن " تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، وأضاف: "انتظروا ردنا أولا، وعندما ينتهي العدوان يمكن التفكير في العودة إلى الدبلوماسية". وقال "لقد خانوا الدبلوماسية وهم لا يفهمون إلا لغة التهديد والقوة. ليس من المناسب مطالبة إيران بالعودة إلى الدبلوماسية".



وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في "حالة تأهب قصوى"، مشيرا إلى أن الهجوم يمثل "انتهاكا لا يغتفر للقانون الدولي"، خاصة أنه استهدف منشأة نووية. (سكاي نيوز عربية)