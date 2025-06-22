تركيا تحذّر من تصعيد خطير في المنطقة بعد الهجوم الأميركي على إيران

Advertisement

حذرت الخارجية من أن الهجوم الأمريكي على المواقع النووية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار، وأكدت أن الأزمة الحالية امتداد للعدوان المستمر.وجاء في بيان التركية بخصوص الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية: "لطالما لفتت الانتباه إلى خطر امتداد الصراع الذي بدأ بالعدوان الإسرائيلي على المنطقة، وزعزعة استقرار الوضع الأمني. وقد فاقم الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية اليوم هذا الخطر".وأضاف البيان :"تشعر تركيا بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة للهجوم الأمريكي على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قد تؤدي التطورات الجارية إلى تصعيد الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي. لا نريد أن يتكرر هذا السيناريو الكارثي".ودعت الخارجية في بيانها جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية، ووقف الهجمات بشكل متبادل منذ الآن، وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.وشددت على أن "الحل الوحيد للصراع المتعلق بالبرنامج هو من خلال المفاوضات. ندعو إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل بين الأطراف".ولفتت إلى أن "تركيا مستعدة للوفاء بمسؤولياتها وتقديم مساهمات بناءة". (روسيا اليوم)