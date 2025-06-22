Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: أميركا انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل

Lebanon 24
22-06-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1380499-638862001770893964.jpg
Doc-P-1380499-638862001770893964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن " الهجوم الأميركي يُظهر أن واشنطن هي المحرّك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية"، مضيفا أنها "انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".
Advertisement

وأوضح أنه "رغم محاولة الأميركيين في البداية إخفاء دورهم، إلا أنهم وبعد الردّ الحاسم والرادع من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ومع مشاهدتهم لعجز اسرائيل، اضطروا للدخول المباشر إلى ساحة المواجهة".

وأضاف أن "اعتداء اسرائيل على بلادنا، رغم ما سبّبه من خسائر وشهادة عدد من القادة والعلماء والمواطنين الأعزاء، يجب أن يكون محفزاً لوضع الخلافات جانباً وتفعيل الطاقات الشعبية الهائلة. وقد أثبت الشعب الإيراني مراراً استعداده لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن وصون سيادته". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مصادر لهيئة البث الاسرائيلية : الحرب ستستمر من أسبوعين الى 3 وإذا انضمت أميركا قد تستغرق أيامًا
lebanon 24
22/06/2025 18:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "ضربة أميركا" في إيران.. ماذا شهدت إسرائيل؟
lebanon 24
22/06/2025 18:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يشكر وحدات كوريا الشمالية بعد انتهاء العرض العسكري في الساحة الحمراء (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2025 18:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: لدى المسؤولين خطة لضرب منشأة فوردو إذا لم تنضم أميركا للحرب
lebanon 24
22/06/2025 18:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-06-22
10:36 | 2025-06-22
10:35 | 2025-06-22
10:30 | 2025-06-22
10:15 | 2025-06-22
10:01 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24