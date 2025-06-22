بزشكيان: أميركا انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل

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قال إن " الهجوم الأميركي يُظهر أن هي المحرّك وراء الضربات "، مضيفا أنها "انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز ".وأوضح أنه "رغم محاولة في البداية إخفاء دورهم، إلا أنهم وبعد الردّ الحاسم والرادع من قبل القوات المسلحة ، ومع مشاهدتهم لعجز اسرائيل، اضطروا للدخول المباشر إلى ساحة المواجهة".وأضاف أن "اعتداء اسرائيل على بلادنا، رغم ما سبّبه من خسائر وشهادة عدد من والعلماء والمواطنين الأعزاء، يجب أن يكون محفزاً لوضع الخلافات جانباً وتفعيل الطاقات الشعبية الهائلة. وقد أثبت الشعب مراراً استعداده لبذل والنفيس من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن وصون سيادته". (العربية)