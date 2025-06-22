لماذا استهدفت الولايات المتّحدة النوويّ الإيرانيّ؟.. خبير يُوضح

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ذكرت "العربية" أنّ العالم كله يشهد حالة من القلق والترقب بعد إعلان الأميركية ضرب المنشآت النووية الثلاث.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية والأركان اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، إنّ " قد نجح في جرّ الولايات المتحدة الأميركية إلى الحرب على ، فلولا تدخل أميركا عسكريا لكانت نهاية حكومة أصبحت وشيكة".وأضاف أنّ "نتنياهو استهدف إسقاط نظام الملالي بتنفيذه العملية العسكرية المباغتة على إيران فجر الجمعة 13 حزيران الجاري، لكنه في الحقيقة لا يملك تسليحا يُمكّنه من تدمير المنشآت النووية الإيرانية الفائقة التحصين بباطن الأرض"، موضحا أنّ "إيران استعادت اتزانها سريعا بردها العسكري المؤلم على ، ما تسبب في خسائر رهيبة في المدن والمنشآت الحكومية والدفاعية والمطارات وحتى المقرات الإعلامية ".وتابع: "سرعان ما استغاث نتنياهو بسرعة التدخل العسكري الأميركي من خلال الشبحيات المعروفة باسم B2 spirit التي تحمل قنابل موجهة ذكية من طراز GBU57 ذات القدرة على اختراق التحصينات الموجودة على أعماق باطن الأرض، ليتحدث إلى العالم وإيران، قائلا أمامكم أسبوعان لإعلان استسلام غير مشروط والإذعان كاملا لفك البرنامج ".وأوضح الخبير أنه في تقديره أن الضربة الأميركية الأخيرة تم تنفيذها في إطار الردع بأسلوب "الصدمة والترويع" بهدف إخضاع النظام الإيراني مرة واحدة وإجباره على قبول الاستسلام.وتابع قائلا: "إن ردع إيران لم يحدث، بل ردت، وإعلامها الآن يتحدث عن أن مصدرا مسؤولا قال من حق الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، كما أن وسائل إعلامية أخرى نقلت عن المرشد العام تصريحه بأن المنشآت الأميركية أصبحت أهدافا مشروعة الآن، وهذا أخطر ما في الأمر".وأشار إلى أن "ما نراه من إيران الآن، يرجح أنه في التقدير المبدئي سوف تستمر في والحرب ضدّ الطرفين المضادين ما لم توجه لها أميركا ضربة أخرى قريبة قد تكون قاصمة".