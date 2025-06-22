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صورة تُوثّق المشهد... بعد الضربة الأميركيّة كيف أصبح محيط منشأة "فوردو"؟

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:08
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أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس بي بي سي"، الأحد، وحللتها وكالة أسوشيتد برس، أن أضرارا لحقت بالجبل نفسه الذي تقع منشأة فوردو النووية الإيرانية تحته جراء الهجمات الجوية الأميركية.
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وقالت الوكالة إنه من المرجح أن إيران دفنت أنفاق الدخول للمنشأة قبل وقوع الهجمات.

وأضافت أن إغلاق أنفاق الدخول هذه يعني أن إيران سوف تضطر إلى حفر المنشأة للوصول إلى أي شيء بداخلها.

وبدا أن الجبل الذي كان لونه بنيا في السابق، قد تحولت أجزاء منه إلى اللون الرمادي، كما بدت معالمه مختلفة قليلا عن الصور السابقة، مما يشير إلى أن انفجارا ألقى حطاما حول الموقع. وهذا يشير إلى استخدام قنابل أميركية خارقة للتحصينات في الهجوم على المنشأة.

كما تصاعد دخان رمادي فاتح في الهواء. ولم تصدر إيران حتى الآن أي تقييم لحجم الأضرار التي لحقت بالموقع. (سكاي نيوز عربية) 
 
لم تصدر إيران حتى الآن أي تقييم لحجم الأضرار
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