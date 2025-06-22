وسط تصاعد التوتر… هل أوقفت السفارة الأميركية عملها في بغداد؟

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على أثر الضربة الأميركية، التي استهدفت المنشآت النووية ، ليلة الأحد، عادت السفارة الأميركية مجدداً إلى الواجهة، خشية قيام الفصائل المسلّحة باستهدافها، بما في ذلك تنظيم تظاهرات بالقرب منها، ما دفع السلطات لفرض طوق أمني أمام السفارة، منذ فجر الأحد؛ لقطع الطرق المؤدية إليها.وأعلنت السفارة، من جهتها، الأحد، إجلاء عدد إضافي من موظفيها في ، في إطار الإجراءات الاحترازية، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، عقب تدخُّل في الحرب الإيرانية.وقال متحدث باسم السفارة الأميركية، في تصريح له، إن موظفين إضافيين غادروا العراق، على أثر تصاعد التوترات الإقليمية.وأضاف أن تُواصل مراقبة الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن السفارة الأميركية والقنصلية العامة مفتوحتان وتعملان كالمعتاد. (الشرق الأوسط)