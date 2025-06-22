وزير الدفاع الأميركي: الضربات العسكريّة قضت على طموحات إيران النوويّة

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وأضاف هيجسيث خلال مؤتمر صحافيّ في أنّ " لا تسعى إلى الحرب، وأنّ الضربات لم تستهدف قوات أو مواطنين إيرانيين، لكنها قضت على طموحات النووية".



وقال هيجسيث: "العملية التي خطط لها جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأميركي قد عاد"، وتابع: "عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت".



وأعلن هيغسيث أنّ "الضربات الأميركية على مواقع إيرانية خلال الليل دمرت برنامج ، وأنّ يسعى لإحلال "السلام". قال الأميركي بيت هيجسيث، إنّ "الضربات العسكرية الأميركية ضد المنشآت النووية حققت نجاحا مذهلا وساحقا، واستغرق التخطيط لها شهورا وأسابيع".وأضاف هيجسيث خلال مؤتمر صحافيّ في أنّ " لا تسعى إلى الحرب، وأنّ الضربات لم تستهدف قوات أو مواطنين إيرانيين، لكنها قضت على طموحات النووية".وقال هيجسيث: "العملية التي خطط لها جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأميركي قد عاد"، وتابع: "عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت".وأعلن هيغسيث أنّ "الضربات الأميركية على مواقع إيرانية خلال الليل دمرت برنامج ، وأنّ يسعى لإحلال "السلام".

بدوره، تحدث قائد الجيش الأميركي عن تفاصيل ضرب المنشآت النووية، وقال: "أطلقنا على العملية اسم "مطرقة منتصف الليل".



وأضاف: "أميركا استخدمت عدة أساليب خداع مع إيران في أثناء التحرك لضرب المنشآت النووية".



وتابع: "أميركا ليس لديها علم حالياً بأيّ نيران أطلقتها طهران على طائرات حربية أميركية خلال اتجاهها إلى المجال الجوي ".

نائب



وفي هذا السياق، قال جيه.دي الأميركي، إنّ "الولايات المتحدة نجحت في عرقلة برنامج إيران النووي، ويأمل الرئيس ترامب الآن في السعي إلى حلّ ".



وأضاف: "لا نريد إطالة أمد هذا الأمر أو توسيعه. نريد إنهاء برنامجهم النووي".



وتابع: "نريد التحدث مع الإيرانيين بشأن تسوية طويلة الأمدّ هنا". (العربية)