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عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي: الضربات العسكريّة قضت على طموحات إيران النوويّة
Lebanon 24
22-06-2025
|
08:49
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قال
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيجسيث، إنّ "الضربات العسكرية الأميركية ضد المنشآت النووية
الإيرانية
حققت نجاحا مذهلا وساحقا، واستغرق التخطيط لها شهورا وأسابيع".
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وأضاف هيجسيث خلال مؤتمر صحافيّ في
البنتاغون
أنّ "
الولايات المتحدة
لا تسعى إلى الحرب، وأنّ الضربات لم تستهدف قوات أو مواطنين إيرانيين، لكنها قضت على طموحات
إيران
النووية".
وقال هيجسيث: "العملية التي خطط لها
الرئيس ترامب
جريئة ورائعة، إذ أظهرت للعالم أن الردع الأميركي قد عاد"، وتابع: "عندما يتحدث هذا الرئيس، يجب على العالم أن ينصت".
وأعلن هيغسيث أنّ "الضربات الأميركية على مواقع إيرانية خلال الليل دمرت برنامج
طهران
النووي
، وأنّ
الرئيس دونالد ترامب
يسعى لإحلال "السلام".
قائد الجيش
بدوره، تحدث قائد الجيش الأميركي عن تفاصيل ضرب المنشآت النووية، وقال: "أطلقنا على العملية اسم "مطرقة منتصف الليل".
وأضاف: "أميركا استخدمت عدة أساليب خداع مع إيران في أثناء التحرك لضرب المنشآت النووية".
وتابع: "أميركا ليس لديها علم حالياً بأيّ نيران أطلقتها طهران على طائرات حربية أميركية خلال اتجاهها إلى المجال الجوي
الإيراني
".
نائب
ترامب
وفي هذا السياق، قال جيه.دي
فانس
نائب الرئيس
الأميركي، إنّ "الولايات المتحدة نجحت في عرقلة برنامج إيران النووي، ويأمل الرئيس ترامب الآن في السعي إلى حلّ
دبلوماسي
".
وأضاف: "لا نريد إطالة أمد هذا الأمر أو توسيعه. نريد إنهاء برنامجهم النووي".
وتابع: "نريد التحدث مع الإيرانيين بشأن تسوية طويلة الأمدّ هنا". (العربية)
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