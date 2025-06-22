بعد الضربات الأميركيّة على إيران... إجراءات عاجلة في إسرائيل

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قال الجيش إنه "شدّد إجراءات الدفاع المدني في أنحاء البلاد، عقب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في ".وأعلن الجيش الإسرائيلي "السماح بالأنشطة الأساسية فقط في البلاد، وفقاً للإرشادات الجديدة التي وافق عليها ، بعد تقييم أمني جديد".وأضاف: "تقرّر أنه ابتداءً ، إجراء تغييرات فورية على تعليمات . وضمن هذه التغيرات، ستنقل كافة مناطق البلاد من نشاط جزئي ومحدود، إلى نشاط أساسي".وتابع أنّ "التعليمات تتضمن حظراً لأنشطة التعليم، والتجمعات، وأماكن العمل، باستثناء القطاعات الأساسية". (الامارات 24)