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عربي-دولي

بعد الضربات الأميركيّة على إيران... إجراءات عاجلة في إسرائيل

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:13
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قال الجيش الإسرائيلي إنه "شدّد إجراءات الدفاع المدني في أنحاء البلاد، عقب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية في إيران".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي "السماح بالأنشطة الأساسية فقط في البلاد، وفقاً للإرشادات الجديدة التي وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد تقييم أمني جديد".

وأضاف: "تقرّر أنه ابتداءً من اليوم، إجراء تغييرات فورية على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وضمن هذه التغيرات، ستنقل كافة مناطق البلاد من نشاط جزئي ومحدود، إلى نشاط أساسي".

وتابع أنّ "التعليمات تتضمن حظراً لأنشطة التعليم، والتجمعات، وأماكن العمل، باستثناء القطاعات الأساسية". (الامارات 24)
 
 
 
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