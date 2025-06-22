ماكرون طلب من الرئيس الإيراني "استئناف المحادثات الدبلوماسية"

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أجرى الرئيس الأحد مكالمة مع الرئيس مسعود بزشكيان ودعاه إلى "استئناف المحادثات الدبلوماسية" بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أورد قصر الإليزيه، ووفقا ل"فرانس برس".وأوضحت الرئاسة أنه خلال المكالمة "جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى إطلاق سراح رهينتينا (سيسيل كولر وجاك المحتجزان في إيران) فورا وخفض التصعيد واستئناف المحادثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات الأحد أيضا مع قادة وعمان والإمارات وقطر.