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عربي-دولي
ماكرون طلب من الرئيس الإيراني "استئناف المحادثات الدبلوماسية"
Lebanon 24
22-06-2025
|
09:35
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أجرى الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
الأحد مكالمة مع الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان ودعاه إلى "استئناف المحادثات الدبلوماسية" بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أورد قصر الإليزيه، ووفقا ل"فرانس برس".
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وأوضحت الرئاسة
الفرنسية
أنه خلال المكالمة "جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى إطلاق سراح رهينتينا (سيسيل كولر وجاك
باريس
المحتجزان في إيران) فورا وخفض التصعيد واستئناف المحادثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات الأحد أيضا مع قادة
السعودية
وعمان والإمارات وقطر.
(الوكالة الوطنية)
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