Advertisement

عربي-دولي

بشأن إغلاق مضيق هرمز... قرار من مجلس النواب الإيرانيّ

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1380544-638862061435616682.jpeg
Doc-P-1380544-638862061435616682.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال التلفزيون الإيراني، إنّ "مجلس النواب في إيران وافق على إغلاق مضيق هرمز"، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ على القرار.
Advertisement


ويأتي القرار بعد تعرّض إيران لضربات أميركية فجر اليوم، استهدفت منشآت نوويّة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
lebanon 24
22/06/2025 18:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الثالثة الإيرانية: إغلاق مضيق هرمز وباب المندب من الخيارات الإيرانية المطروحة
lebanon 24
22/06/2025 18:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو بالبرلمان الإيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
22/06/2025 18:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إيراني يُهدد: إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة
lebanon 24
22/06/2025 18:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-06-22
10:36 | 2025-06-22
10:35 | 2025-06-22
10:30 | 2025-06-22
10:15 | 2025-06-22
10:01 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24