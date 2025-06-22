بشأن إغلاق مضيق هرمز... قرار من مجلس النواب الإيرانيّ

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قال التلفزيون ، إنّ "مجلس النواب في وافق على إغلاق "، بانتظار مصادقة للأمن القومي الإيرانيّ على القرار.ويأتي القرار بعد تعرّض إيران لضربات أميركية فجر اليوم، استهدفت منشآت نوويّة.