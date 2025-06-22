Advertisement

عربي-دولي

دولة عربيّة تُفعّل خطّة طوارىء

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1380550-638862072915921347.png
Doc-P-1380550-638862072915921347.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة المالية الكويتية عن "تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزيتها واستمرارية أعمالها المالية والخدمية بكفاءة عالية"، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة أي طارئ محتمل.
Advertisement
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة وكفاءة الأداء الحكومي تحت مختلف الظروف".
ووفقا للبيان، "شملت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، وتم تصنيفها بدرجة "C4" الممتازة، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي".
كما أعلنت الوزارة عن "تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية، وتمكين العمل عن بعد، عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية متخصصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع". (سبوتنيك)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
دولة عربيّة تضع خطة لجذب 100 مليار دولار
lebanon 24
22/06/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسّبًا لضربات إيرانية... دولة أوروبية تفعّل نظام العثور على المخابئ
lebanon 24
22/06/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: ما يحصل في قطاع غزة تقويض لجهود إقامة الدولة الفلسطينية وأدعو لتبني خطة عربية لوقف الحرب وتحقيق السلام
lebanon 24
22/06/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربية.. هكذا قُتل طبيب بطريقة مروّعة
lebanon 24
22/06/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-06-22
10:36 | 2025-06-22
10:35 | 2025-06-22
10:30 | 2025-06-22
10:15 | 2025-06-22
10:01 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24