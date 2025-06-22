دولة عربيّة تُفعّل خطّة طوارىء

أعلنت عن "تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزيتها واستمرارية أعمالها المالية والخدمية بكفاءة عالية"، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة أي طارئ محتمل.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات ، وفي إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة وكفاءة الأداء الحكومي تحت مختلف الظروف".

ووفقا للبيان، "شملت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، وتم تصنيفها بدرجة "C4" الممتازة، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي".

كما أعلنت الوزارة عن "تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية، وتمكين العمل عن بعد، عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية متخصصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع". (سبوتنيك)