توقيف 6 سائقين في ظروف غامضة!

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أطلق عدد من السائقين المهنيين المغاربة نداء استغاثة عبر مقاطع صوتية، دعوا فيها السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لإنقاذ 6 من زملائهم تم توقيفهم في دولة مالي في ظروف غامضة، أثارت قلقا متزايدًا في أوساط سائقي الشاحنات العابرة إلى العمق الأفريقي.وقال أحد السائقين المتواجدين في المنطقة إن كافة محاولات التواصل مع باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن "أحدًا لا يجيب على الاتصالات ولا يتفاعل مع الوضع، رغم أن الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة يواجهون مصيرا مجهولًا". (العربية)