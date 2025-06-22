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عربي-دولي

توقيف 6 سائقين في ظروف غامضة!

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:45
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أطلق عدد من السائقين المهنيين المغاربة نداء استغاثة عبر مقاطع صوتية، دعوا فيها السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لإنقاذ 6 من زملائهم تم توقيفهم في دولة مالي في ظروف غامضة، أثارت قلقا متزايدًا في أوساط سائقي الشاحنات العابرة إلى العمق الأفريقي.
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وقال أحد السائقين المتواجدين في المنطقة إن كافة محاولات التواصل مع القنصلية المغربية باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن "أحدًا لا يجيب على الاتصالات ولا يتفاعل مع الوضع، رغم أن الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة يواجهون مصيرا مجهولًا". (العربية)
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