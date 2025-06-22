متى أصدر ترامب القرار بضرب منشآت إيران النوويّة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز
"، أنّ صحيفة "التلغراف" البريطانية
كشفت أنّ تعليمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بالهجوم على إيران
وقصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، صدرت قبيل الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن
.
وذكرت صحيفة "التلغراف" أن الأمر بتحليق قاذفات الشبح من طراز "بي-2" وإسقاط القنابل الخارقة للتحصينات على منشأة فوردو، تم قبيل الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة من قاذفات الشبح "بي-2" حلّقت في الجوّ لنحو 37 ساعة انطلاقا من قاعدة "وايتمان" الجوية يوم الجمعة. لكن الرادارات الإيرانية
فشلت في رصدها بسبب تقنيتها في التخفي.
وفي تلك الأثناء، كانت غواصات "أوهايو" الموجهة بالصواريخ والقادرة على حمل ما يصل إلى 54 رأسا حربيا، تتحرّك استعدادا لقصف منشأتي أصفهان ونطنز.
وبعد تنفيذ الهجوم، قال ترامب
على منصة "تروث سوشال
": "موقع فوردو انتهى". وأضاف في منشور آخر: "أكملنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني
".
وتابع: "تم إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي
، فوردو. جميع الطائرات في طريقها بأمان إلى الوطن".
وأشارت "التلغراف"، إلى أن ترامب، هذه المرة، لم يُظهر أي تردد كما فعل في عام 2019، عندما ألغى عملية مشابهة قبل 10 دقائق فقط من تنفيذها.
ورجّحت الصحيفة البريطانية أن "مهلة الأسبوعين" التي قال ترامب إنه سيفكر خلالها في قرار الهجوم، لم تكن سوى تمويه.
وأضافت أن قاذفات "بي-2" أسقطت 12 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 على منشأة فوردو، واستهدفت مداخل الأنفاق وفتحات التهوية.
كما أطلقت الغواصات الأميركية 30 صاروخا من نوع "توماهوك" على منشأتي نطنز وأصفهان. (سكاي نيوز)