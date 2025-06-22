في البحر الأحمر وخليج عدن.. إرتفاع التهديد للشحن التجاري المرتبط بأميركا

قالت شركة "أمبري" المتخصصة في الأمن البحري، إنّ "ثمة تهديدا مرتفعا للشحن التجاري المرتبط بأميركا في وخليج عدن".

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وذكر مركز معلومات المشتركة المتعددة جنسيات التي تقودها ، إنّه "صنف التهديد الموجه للشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه "مرتفع" بعد القصف الأميركي على المنشآت النووية ". (العربية)