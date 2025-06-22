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إقتصاد

في البحر الأحمر وخليج عدن.. إرتفاع التهديد للشحن التجاري المرتبط بأميركا

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:36
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قالت شركة "أمبري" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، إنّ "ثمة تهديدا مرتفعا للشحن التجاري المرتبط بأميركا في البحر الأحمر وخليج عدن".
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وذكر مركز معلومات القوة البحرية المشتركة المتعددة جنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، إنّه "صنف التهديد الموجه للشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه "مرتفع" بعد القصف الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية". (العربية)
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