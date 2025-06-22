روبيو: رد إيران على ضربات واشنطن سيكون "أسوأ خطأ"

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حذر الأميركي ، الأحد، من الرد على القصف الأميركي للمواقع النووية قائلا إن هذا الفعل سيمثل "أسوأ خطأ يرتكبونه على الإطلاق".جاءت تصريحات ، الذي يشغل أيضا منصب الأميركي، في حديث لشبكة " "، نقلا عن " ".وفي حديث آخر لشبكة "سي.بي.إس"، قال روبيو: "لن يعرف أحد لأيام ما إذا كانت إيران قد نقلت بعض موادها النووية قبل الضربات الأميركية".وأعلن روبيو أنه "لا خطط حاليا لعمليات عسكرية ضد إيران"، بعد القصف الأميركي الذي وقع ليلة السبت.