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عربي-دولي

روبيو: رد إيران على ضربات واشنطن سيكون "أسوأ خطأ"

Lebanon 24
22-06-2025 | 11:47
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حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إيران من الرد على القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية قائلا إن هذا الفعل سيمثل "أسوأ خطأ يرتكبونه على الإطلاق".
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جاءت تصريحات روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن "رويترز".

وفي حديث آخر لشبكة "سي.بي.إس"، قال روبيو: "لن يعرف أحد لأيام ما إذا كانت إيران قد نقلت بعض موادها النووية قبل الضربات الأميركية".

وأعلن روبيو أنه "لا خطط حاليا لعمليات عسكرية ضد إيران"، بعد القصف الأميركي الذي وقع ليلة السبت.
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