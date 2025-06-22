نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت "رسائل غير مباشرة" بعد القصف

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أعلن الأميركي، جيه دي ، الأحد، أن بعثت "رسائل غير مباشرة" إلى بعد الهجوم، لكنه لم يُفصّل.وإلى ذلك، أقر مسؤول أميركي كبير، طلب عدم هويته، بأن الهجوم الذي شنته القاذفة "بي-2" على موقع فوردو لم يدمر المنشأة المحصنة بشدة، لكنه ألحق بها أضرارا بالغة فيها وفقا لصحيفة " تايمز" الأميركية.