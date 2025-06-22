بتهمة التجسس لصالح الموساد.. إيران تعلن إعدام شخص

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أعلنت السلطات القضائية ، الأحد، إعدام رجل دين بالتجسس لصالح جهاز ، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين العدوين.وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "مجيد مسيبي... أُعدم هذا الصباح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبعدما صادقت على الحكم الصادر بحقه".