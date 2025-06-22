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بتهمة التجسس لصالح الموساد.. إيران تعلن إعدام شخص

Lebanon 24
22-06-2025 | 11:59
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أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الأحد، إعدام رجل دين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين العدوين.
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وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن "مجيد مسيبي... أُعدم شنقا هذا الصباح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه".
واعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل منذ بدء الأخيرة هجومها على إيران في 13 حزيران.
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