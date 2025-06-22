جدل حول الأضرار والقدرة النووية لإيران بعد الضربة الأميركية

بعد الجدل الذي ساد حول حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الاميركية على منشآت نووية إيرانية، قال الجيل الجديد للإعلام محمد غروي إن السلطات كانت قد اتخذت إجراءات استباقية لحماية المواد النووية الحساسة، حيث جرى نقل اليورانيوم المخصب والقضبان النووية من المفاعلات، مؤكدا أن الضربة الأميركية لم تصب سوى البنية الخرسانية للمباني دون التأثير على البنية العلمية أو الصناعية للبرنامج .

ولفت في حديثه لـ" عربية"، الى أن "البرنامج النووي يرتكز على ثلاث دعائم: المباني، والعلم المحلي، والقدرة الصناعية الداخلية"، مشيرا إلى أن أي ضرر بالمباني لا يعني نهاية البرنامج، بل يمكن لإيران استعادة قدراتها خلال أشهر.

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وكان الرئيس الأميركي قد أكد في تصريحات أعقبت الضربة أن "الوقت حان للسلام"، معلناً أن لا نية لديه لتنفيذ هجمات إضافية على .

لكن غروي شكك في هذه الدعوة، متسائلاً: "إذا كانت تؤكد أنها قضت على القدرات النووية الإيرانية، فعلام التفاوض؟"، مضيفا أن "إصرار واشنطن على الحوار يعكس اعترافا غير مباشر بأن القدرات لم تُدمّر فعليا".

وفي معرض رده على دعوات السلام الأميركية، شدد غروي على أن " لن تُرفع، وأن الضغوط الحالية لا تستهدف البرنامج النووي فحسب، بل العقيدة السياسية الإيرانية ذاتها". وأضاف: " تريد تغييراً في مبادئ النظام الإيراني قبل أي اتفاق، وهو ما لن يحصل".

ورأى غروي أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي، محذراً من أن الضربات الأميركية قد فتحت الباب أمام ردود إيرانية عنيفة ومرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني، بكل أطيافه، لن يقبل هذه الإهانة".

بدوره، قال الخبير الأميركي في السياسة الخارجية هارلي ليبمان، في حديثه من ميامي، إن "الخطوة العسكرية التي اتخذها الرئيس تهدف إلى تحقيق السلام من خلال فرض الكلفة العالية على النظام الإيراني".

وأضاف: "لن يتجرأ النظام الإيراني على العودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا علم أن الثمن سيكون قاسياً، وهذه هي الاستراتيجية التي يتبعها ترامب".

وأشار ليبمان إلى أن الرسالة الأميركية كانت واضحة: "على إيران أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً أن الهدف الأكبر من العملية هو "منع انتشار الأسلحة النووية" في المنطقة.