تفجير انتحاري يهز كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق

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أفادت وسائل إعلام بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء تفجير إرهابي استهدف للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة شرقي العاصمة ، ظهر اليوم الأحد، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الخروقات الأمنية إلى العاصمة.وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها الوسائل الرسمية والمصادر الطبية، فقد أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، تواجدوا داخل الكنيسة لحظة وقوع التفجير. وأشارت التقارير إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات إجلاء الضحايا والمصابين فور وقوع الحادث، بينما نُقل الجرحى إلى مستشفيات العاصمة وسط استنفار في الطواقم الطبية.