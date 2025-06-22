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عربي-دولي
بشأن حالة جرحى الضربة الأميركية.. هذا ما اعلنته ايران
Lebanon 24
22-06-2025
|
13:03
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أعلنت
وزارة الصحة
الايرانية الأحد، أن الضربات الأميركية على منشآت نووية في
إيران
أسفرت عن سقوط جرحى، لافتة إلى أن أيا من هؤلاء لم يظهر علامة على "عدوى إشعاعية".
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وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمنبور على منصة "إكس" أن "أيا من الجرحى الذين نقلوا (إلى مراكز طبية) بعد الهجمات الأميركية لم يظهر علامة على عدوى إشعاعية".
ولم يحدد المتحدث عدد المصابين الذين نقلوا الى المستشفيات.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
، أنه لا يوجد أي خطر إشعاعي يهدد السكان بعد تعرض 3 مواقع نووية في البلاد لقصف أميركي.
وقالت الهيئة: "أجرينا على الفور الفحوصات اللازمة لاحتمال تسرب تلوث إشعاعي في محيط المواقع المستهدفة. لا يوجد أي خطر يهدد السكان".
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