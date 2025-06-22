بن سلمان يبحث مع قادة دول مجلس التعاون المستجدات

ناقش ولي السعودي آل ، اليوم الاحد، مع قادة دول كل على حدة مستجدات الأحداث في المنطقة.

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في سلسلة اتصالات منفصلة مع الخليجيين، بحث في التطورات المتسارعة عقب الهجوم الأميركي على منشآت النووية، والغارات المتبادلة بين وإيران.

وأكد ولي العهد خلال الاتصالات على أهمية التهدئة وتغليب لغة الحوار، مشددا على ضرورة حل جميع الخلافات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها مزيدا من التصعيد.

كما تم خلال الاتصالات الهاتفية، التأكيد على تضامن في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.