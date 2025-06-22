بن سلمان يبحث مع قادة دول مجلس التعاون المستجدات

ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاحد، مع قادة دول مجلس التعاون كل على حدة مستجدات الأحداث في المنطقة.
في سلسلة اتصالات منفصلة مع القادة الخليجيين، بحث بن سلمان في التطورات المتسارعة عقب الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية، والغارات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
وأكد ولي العهد خلال الاتصالات على أهمية التهدئة وتغليب لغة الحوار، مشددا على ضرورة حل جميع الخلافات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها مزيدا من التصعيد.
كما تم خلال الاتصالات الهاتفية، التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.