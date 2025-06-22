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عربي-دولي
بيان أوروبي مشترك: على إيران تجنّب التصعيد بعد الضربات الأميركية
Lebanon 24
22-06-2025
|
13:48
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حث زعماء
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا اليوم الأحد
إيران على
عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات
الأمريكية
على المنشآت النووية
الإيرانية
خلال الليل.
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وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك “أكدنا بوضوح تام أنه لا يجوز لإيران امتلاك سلاح نووي، وينبغي ألا تشكل بعد الآن تهديدا للأمن الإقليمي”.
وشنت
إسرائيل
ضربات واسعة النطاق على
إيران
يوم الجمعة 13 حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع
طهران
من صنع سلاح نووي.
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