بيان أوروبي مشترك: على إيران تجنّب التصعيد بعد الضربات الأميركية

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حث زعماء وفرنسا وألمانيا اليوم الأحد عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات على المنشآت النووية خلال الليل.وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك “أكدنا بوضوح تام أنه لا يجوز لإيران امتلاك سلاح نووي، وينبغي ألا تشكل بعد الآن تهديدا للأمن الإقليمي”.وشنت ضربات واسعة النطاق على يوم الجمعة 13 حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع من صنع سلاح نووي.