مستشار خامنئي: مخزون اليورانيوم المخصّب لا يزال سليمًا

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أكد مستشار للمرشد ، يوم، الأحد أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية.وكتب على منصة اكس "حتى لو دمرت المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته. إن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية".